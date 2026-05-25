Con Obsession, Curry Barker prende una premessa horror semplicissima – “stai attento a ciò che desideri” – e la trasforma in un film profondamente disturbante sul desiderio maschile, il consenso e il bisogno tossico di possedere qualcuno. Quello che all’inizio sembra quasi una rom-com indie prende rapidamente una piega sempre più malsana, claustrofobica e crudele, fino a diventare un horror emotivamente violentissimo. Ed è proprio questa capacità di catturare ansie molto contemporanee – soprattutto maschili – a rendere Obsession un horror molto più interessante e memorabile della media. Una storia d’amore che diventa una maledizione. Una. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Obsession, la recensione: l’horror disturbante che trasforma il desiderio maschile in un incubo tossico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Obsession - Recensione SENZA SPOILER

Notizie e thread social correlati

Dark Pals The 1st Floor Recensione: Un horror psicologico che trasforma le mascotte in un incubo disturbanteDark Pals: The 1st Floor è un gioco horror che si distingue nel genere degli horror mascot grazie a un’atmosfera oppressiva e a un’identità visiva...

Obsession, attenti a cosa desiderate: il trailer italiano dell’horror che trasforma l’amore in un incuboUniversal Pictures ha diffuso il trailer italiano di Obsession, un horror psicologico prodotto da Blumhouse.

Temi più discussi: Sicuramente Obsession è un horror interessante; Obsession recensione: un horror cringe che trasforma l’amore in un incubo; Obsession – L’incubo dell’amore perfetto; Obsession (2025) di Curry Barker - Recensione.

da oggi al cinema trovate obsession!! non perdetevelo perché è davvero uno dei migliori horror degli ultimi anni (e qui trovate la mia recensione ) x.com

Obsession in italiano vale la pena? reddit

Obsession, Recensione: l’horror rivelazione dell’annoObsession di Curry Barker è un horror psicologico disturbante e brillante, capace di trasformare l’ossessione in un incubo angosciante e profondo. hynerd.it

Obsession è un film horror, ma è soprattutto un racconto raggelante sulla prevaricazione dell'autonomia femminileL'opera di Curry Barker è una parabola cinica e crudele sull'egoismo maschile e le relazioni tossiche, molto più emotivamente devastante di Together e Keeper ... wired.it