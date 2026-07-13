Kim Min-Jae resterà al Bayern Monaco anche nella prossima stagione, a meno di un’offerta irrinunciabile. Il difensore, arrivato dal Napoli, era stato cercato da diversi club, tra cui la Juventus, durante il calciomercato estivo. Tuttavia, non sono stati raggiunti accordi e il giocatore continuerà con i bavaresi. Da quando si è unito alla squadra tedesca, Kim non ha ancora pienamente convinto le aspettative.

Kim Min-Jae era finito nel mirino di diversi club per questo calciomercato estivo, come la Juventus, ma a quanto pare rimarrà al Bayern Monaco ancora un’altra stagione, nonostante non abbia convinto appieno da quando arrivò da Napoli. Il futuro di Kim è ancora al Bayern Monaco. Come riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Germania su X: Cambio di piani del Bayern: Kim non è più un candidato alla cessione. L’unica eccezione sarebbe un’offerta straordinaria che Kim stesso vorrebbe accettare. Ad oggi, il Bayern vuole tenerlo e sta pianificando il futuro con lui. Come riportato in precedenza, lo stesso Kim non aveva intenzione di lasciare il Bayern quest’estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kim resta al Bayern Monaco (a meno di un’offerta irrinunciabile)

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