Il club tedesco ha confermato l'interesse per il difensore, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta formale. La società ha comunicato che le trattative sono in corso, senza specificare dettagli o tempi. La possibilità di un trasferimento resta aperta, ma senza ulteriori sviluppi ufficiali, il giocatore rimane sotto contratto con il suo attuale club. Non ci sono altre informazioni disponibili riguardo a eventuali accordi o negoziati in corso.

di Andrea Greco Bisseck al Bayern Monaco? Biasin: «Interesse confermato ma ancora nessuna offerta». Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. In queste ore sono girate decisamente insistenti le voci di un passaggio di Yann Bisseck al Bayern Monaco sotto la guida di Vincent Kompany. Il difensore ha concluso una stagione molto positiva con l’Inter, giocando praticamente da titolare nell’undici di Cristian Chivu che ha conquistato due trofei: scudetto e Coppa Italia. Il club nerazzurro è pronto a valutare eventuali grandi offerte dall’Europa, dato che il difensore era arrivato a Milano per appena 7 milioni di euro. Proprio questo punto viene sottolineato dal giornalista Fabrizio Biasin nel suo ultimo post social. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck al Bayern Monaco? Basin: «Interesse confermato ma ancora nessuna offerta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, pericolo bavarese: il Bayern Monaco pensa a BisseckIl Bayern Monaco sta valutando l'acquisto di un difensore per rinforzare la rosa nella prossima stagione.

Bayern Monaco su Bisseck: primi contatti con l’InterIl Bayern Monaco ha avviato i primi contatti con l’Inter per il trasferimento del difensore Bisseck.

Temi più discussi: Inter, tentazione Bayern per Bisseck: Oaktree fissa il prezzo e prepara il doppio colpo in difesa; Il Milan vuole tenere Allegri. Inter: Bisseck nel mirino del Bayern; Inter, Bisseck cambia agente: le novità e occhio al Bayern. E sulla convocazione al Mondiale…; Inter, Bisseck in bilico e Solet si candida: Voglio giocare la Champions.

L’interesse del Bayern Monaco per #Bisseck è serio e reale, anche se non ci sono ancora stati contatti diretti tra le due società. [ @Glongari] x.com

Yann Bisseck al Bayern? reddit

Bild - L'Inter chiede oltre 40 mln per Bisseck. Bayern pronto a farsi avantiI tedeschi sono intenzionati a farsi avanti perché considerano il difensore un buon affare anche economicamente. Ma lui non spinge per andare ... fcinternews.it

BILD – Bayern forte su Bisseck e lui apre: trattativa avviata con l’Inter. E c’è la cifraCome rivelato dal giornalista di SportBILD, Christian Falk, l'interesse del Bayern Monaco è reale nei confronti di Bisseck ... fcinter1908.it