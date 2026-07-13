Kim Jong Un ha rimosso il maggior generale Pak Hui Chol, accusato di corruzione e abuso di potere. La decisione è stata annunciata pubblicamente e rappresenta un messaggio chiaro ai vertici dell’esercito, sottolineando che nessuno è al di sopra delle regole. La purga colpisce un altro generale nel quadro di una serie di azioni di rafforzamento del controllo sul settore militare. La notizia è stata comunicata con un tono insolito per la capitale.

Kim Jong Un ha lanciato un segnale fortissimo ai vertici dell’ esercito nordcoreano: nessun generale è intoccabile. La riprova sta nella rimozione del maggior generale Pak Hui Chol, accusato di corruzione e abuso di potere, una decisione inaspettata e resa pubblica con una forza insolita per Pyongyang. Ecco che cosa sta succedendo in Corea del Nord. La strana mossa di Kim. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, la decisione di esporre pubblicamente il caso rappresenta un avvertimento diretto di Kim alla leadership militare, sempre più coinvolta nella gestione delle attività economiche dello Stato. Pak Hui Chol, fino a poco... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kim Jong Un fa fuori un altro generale: la purga che terrorizza i vertici dell’esercito

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