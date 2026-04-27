Il leader nordcoreano ha dichiarato apprezzamento per le truppe che hanno partecipato ai combattimenti a Kursk circa un anno fa, sottolineando il loro impegno. Inoltre, ha rafforzato i legami militari con la Russia, evidenziando l’intenzione di consolidare alleanze strategiche tra i due Paesi. La dichiarazione è arrivata in un momento di crescente attenzione verso le relazioni tra i due Stati nel settore della difesa.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha elogiato le truppe del suo Paese che,un anno fa, hanno combattuto al fianco della Russia a Kursk. Le parole del dittatore seguono l’arrivo a Pyongyang di una delegazione russa, in occasione della cerimonia di inaugurazione di un complesso commemorativo in onore dei caduti che hanno contribuito all’invasione dell’ Ucraina. Nel 2024, Kiev aveva lanciato un’incursione a sorpresa nella regione, occupando oltre mille km quadrati, ma alla fine era stata respinta. Durante i colloqui a Pyongyang, Russia e Corea del Nord hanno concordato una cooperazione militare “a lungo termine”. Il ministro della Difesa russo Andrey Belousov ha dichiarato: «Abbiamo concordato con il Ministero della Difesa della RPDC di porre la nostra cooperazione militare su basi stabili e a lungo termine».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kim Jong-un rafforza i legami militari con la Russia ed elogia i soldati che hanno combattuto a Kursk

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