Il Milan ha licenziato l'allenatore e i principali dirigenti societari. La decisione riguarda anche la sostituzione di Furlani e Moncada nel nuovo assetto della società. La scelta del nuovo allenatore sarà influenzata dalla presenza di Ibrahimovic, che ha un ruolo importante nel club. La riorganizzazione si è resa necessaria dopo le dimissioni e i cambi di vertice recenti.

? Punti chiave Chi sostituirà Furlani e Moncada nel nuovo assetto societario?. Come influenzerà Ibrahimovic la scelta del nuovo allenatore?. Perché Cardinale ha deciso di licenziare l'intero blocco tecnico?. Quali profili sta cercando la proprietà per ricostruire il Milan?.? In Breve Licenziati anche il CEO Furlani e i direttori sportivi Tare e Moncada.. Zlatan Ibrahimovic guiderà la selezione del nuovo staff tecnico e dirigenziale.. La decisione segue la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Cagliari.. Il rimpasto mira a ricostruire il modello gestionale di Red Bird.. Gerry Cardinale ha avviato una rivoluzione radicale al Milan con il licenziamento immediato di Massimiliano Allegri e dei vertici societari, avvenuto lunedì dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari che ha sancito l’esclusione dei rossoneri dalla Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, purga totale: Cardinale licenzia Allegri e i vertici societari

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