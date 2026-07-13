La Kia Sportage 1.6 Full Hybrid Gpl combina tre sistemi di alimentazione: un motore ibrido completo, un impianto a Gpl e un’autonomia che si avvicina a quella di veicoli diesel. La vettura integra più tecnologie in un unico modello, eliminando la necessità di scegliere tra diverse alimentazioni. La configurazione tri-fuel permette di passare tra le modalità di alimentazione, offrendo flessibilità senza dover rinunciare alle prestazioni o all’efficienza.

Più tecnologie nella stessa vettura. Questa la scelta di Kia per la nuova Sportage Tri-Fuel. Anziché dover scegliere su quale alimentazione puntare, qui il consumatore trova insieme un powertrain full hybrid, l'alternativa del Gpl e un'autonomia paragonabile a molte auto diesel. Ovvero 237 Cv di potenza di sistema per una soluzione che premia l'efficienza e i costi di gestione contenuti. In uno dei segmenti più competitivi in Europa, come quello dei Suv compatti, la nuova Sportage Full Hybrid Gpl presenta così il progetto già visto sulla Niro e trasferito da Kia sulla propria auto più importante in Italia. Il C-Suv... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kia Sportage 1.6 Full Hybrid Gpl: pregi e difetti del Suv compatto coreano Tri-Fuel

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Kia Sportage Tri-fuel: la full hybrid che va anche a GPL

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