Kia ha introdotto la nuova versione della Sportage, chiamata Tri-Fuel Full Hybrid Gpl, sviluppata in collaborazione con Westport Fuel Systems. Questa versione combina un motore ibrido e alimentazione a Gpl, con l’obiettivo di ridurre i costi di esercizio. La vettura si inserisce nella gamma della Casa, offrendo un’alternativa ai modelli tradizionali. La presentazione ufficiale è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sulla disponibilità o sui prezzi.

Elettrica? Full hybrid? Plug-in? Diesel? Gpl? Oggi l'automobilista non sceglie soltanto una macchina: sceglie una direzione. E spesso deve farlo senza sapere davvero quale sarà quella giusta, tra normative che cambiano, carburanti che oscillano e infrastrutture che rincorrono il mercato. È da questa riflessione che nasce la nuova Kia Sportage Tri-Fuel, il Suv della casa coreana presentato tra le colline piemontesi di Cherasco. Un progetto che prova a togliere pressione al cliente facendo una cosa molto semplice: mettere insieme più tecnologie invece di costringere a sceglierne una sola. La nuova Sportage Tri-Fuel riunisce tutto ciò che oggi il mercato tende a separare: powertrain full hybrid, alimentazione Gpl e autonomia paragonabile a quella di molte diesel in un unico sistema da 237 Cv.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kia Sportage Tri-Fuel, ibrido e Gpl per contenere i costi. Come va

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Kia Sportage Ibrida e GPL: Cuneo-Reggio con un pieno Shorts

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