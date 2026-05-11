Kia amplia la gamma Sportage | debutta il nuovo Tri-Fuel Full Hybrid GPL

Kia ha annunciato l’introduzione di una nuova versione del suo SUV Sportage, denominata Tri-Fuel Full Hybrid GPL. Questa variante combina un motore a benzina, un sistema a GPL e la tecnologia full hybrid. La casa automobilistica ha comunicato ufficialmente il lancio di questa configurazione, che si aggiunge alle altre motorizzazioni disponibili per il modello. La novità mira a offrire una soluzione più versatile per gli utenti.

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