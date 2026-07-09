La Kia Seltos arriva in Europa, portando un SUV compatto nel segmento C. La vettura presenta un design con linee nette e un frontale con calandra a nido d'ape e fari sottili. La versione europea si basa sulla piattaforma della generazione precedente, con motori a benzina e diesel, e trazione anteriore o integrale. La Seltos è già nota sui mercati extraeuropei, dove è stata venduta in passato.

Con l’arrivo della Seltos, Kia amplia la propria offerta nel segmento C per il pubblico europeo. Già, perché il modello di cui andremo a parlare in questo articolo in realtà non è nuovo a Kia e tantomeno a clienti extraeuropei che già in passato hanno optato per acquistare la prima generazione del Suv in oggetto. Con la seconda generazione, che debutta in Europa (l’endotermica disponibile da luglio 2026, full hybrid da ottobre), Kia unisce il design da Suv robusto e caratterizzato dal tema Opposites United a tecnologia, funzionalità e comfort. Quattro gli allestimenti previsti: Business, Style, lo sportivo GT-Line e l’avventuriero X-Line, con prezzi a partire da 31. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kia Seltos sbarca in Europa: come è fatto e come va il Suv compatto coreano

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Nuova Kia Seltos 2026: anche ibrida, con ChatGPT e un sacco di teconologia

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