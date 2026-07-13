Khalaili sempre più lontano | le visite mediche complicano il trasferimento E lui si guarda intorno

Da internews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le visite mediche richieste dal CONI stanno complicando il trasferimento di Khalaili, riducendo le possibilità di ottenere l’idoneità sportiva. La situazione sembra spingere il giocatore a considerare il ritorno in Belgio come l’ipotesi più concreta. Le verifiche mediche hanno rallentato i piani di trasferimento e ora si prospetta una soluzione alternativa all’estero.

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di Alberto Petrosilli Gli accertamenti richiesti dal CONI riducono al minimo le possibilità di ottenere l’idoneità sportiva: il ritorno in Belgio per Khalaili appare ormai l’ipotesi più concreta. L’avventura di Khalaili con la maglia dell’ Inter sembra destinata a concludersi prima ancora di iniziare. I dubbi emersi nel corso delle visite mediche avevano già fatto intuire che la trattativa fosse entrata in una fase molto delicata, e gli ulteriori accertamenti richiesti dal CONI hanno ulteriormente complicato la situazione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il club nerazzurro ha scelto di mantenere il massimo riserbo e rispetto nei confronti del calciatore, che era ormai a un passo dal realizzare il sogno di approdare nella squadra campione d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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