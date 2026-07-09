L’Inter ha concluso l’acquisto di Khalaili per 25 milioni di euro più bonus. Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche nel weekend. L’operazione è definita e il trasferimento si concretizza dopo settimane di trattative. Il calciomercato nerazzurro si rafforza con questa mossa importante sulla corsia laterale.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter mette a segno un colpo di grandissimo spessore per la corsia laterale. La trattativa per portare in Italia Anan Khalaili è giunta alla sua definitiva fumata bianca. Secondo quanto riportato dall’ ultim’ora di mercato, l’incontro decisivo andato in scena tra le delegazioni dei due club ha sancito il totale accordo, completando un inserimento fortemente voluto dalla dirigenza milanese. ULTIMISSIME Le cifre dell’affare per il nuovo laterale nerazzurro. Il faccia a faccia decisivo ha visto la partecipazione in prima persona del direttore sportivo Piero Ausilio, il quale ha condotto l’operazione fino alla firma dei documenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Khalaili all’Inter è fatta: operazione da 25 milioni più bonus e visite mediche nel weekend

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