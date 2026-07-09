Khalaili all’Inter è fatta | operazione da 25 milioni più bonus e visite mediche nel weekend

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter ha concluso l’acquisto di Khalaili per 25 milioni di euro più bonus. Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche nel weekend. L’operazione è definita e il trasferimento si concretizza dopo settimane di trattative. Il calciomercato nerazzurro si rafforza con questa mossa importante sulla corsia laterale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il  calciomercato dell’Inter  mette a segno un colpo di grandissimo spessore per la corsia laterale. La trattativa per portare in Italia  Anan Khalaili  è giunta alla sua definitiva fumata bianca. Secondo quanto riportato dall’ ultim’ora di mercato, l’incontro decisivo andato in scena tra le delegazioni dei due club ha sancito il totale accordo, completando un inserimento fortemente voluto dalla dirigenza milanese. ULTIMISSIME Le cifre dell’affare per il nuovo laterale nerazzurro. Il faccia a faccia decisivo ha visto la partecipazione in prima persona del direttore sportivo  Piero Ausilio, il quale ha condotto l’operazione fino alla firma dei documenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

khalaili all8217inter 232 fatta operazione da 25 milioni pi249 bonus e visite mediche nel weekend
© Internews24.com - Khalaili all’Inter è fatta: operazione da 25 milioni più bonus e visite mediche nel weekend
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

KHALAILI: L'INTER INSISTEIL FUTURO DI STANKOVICDOUÈ, LUCUMÌ....CASO ARBITRI E BILANCIO

Video KHALAILI: L'INTER INSISTE?IL FUTURO DI STANKOVIC?DOUÈ, LUCUMÌ....?CASO ARBITRI E BILANCIO

Notizie e thread social correlati

Khalaili-Inter, è fatta! Al Saint-Gilloise 25 milioni più bonus, sabato le visite medicheL'Inter ha concluso l'acquisto di Anan Khalaili dal Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus.

Inter-Khalaili, ci siamo: offerta alzata a 25 milioni più bonus, operazione in chiusuraL'Inter ha presentato una nuova offerta da 25 milioni di euro più bonus per il trasferimento di Khalaili dall'Union Saint-Gilloise.

Temi più discussi: Inter e Khalaili, ci siamo: cosa manca per chiudere la trattativa; Chi è Khalaili, il laterale destro che ha acceso il derby di mercato Como-Inter, perché tutti lo vogliono e a chi serve di più; Inter, presentata una nuova offerta per Khalaili; Inter, avanti tutta per Chalobah e Khalaili: il punto sul mercato nerazzurro.

khalaili all inter èKhalaili-Inter, è fatta! Al Saint-Gilloise 22,5 milioni più bonus, sabato le visite medicheTrovato l'accordo definitivo con il club belga: l'intenzione della dirigenza nerazzurra era quella di chiudere entro lunedì, giorno in cui prenderà il via la nuova stagione. E così sarà ... gazzetta.it

khalaili all inter èInter, è fatta per Khalaili: 25 milioni all'Union Saint-Gilloise, l'israeliano sarà il post DumfriesAnan Khalaili all'Inter, tutto fatto: i nerazzurri hanno aumentato l'offerta all'Union Saint-Gilloise e hanno raggiunto un accordo per 25 milioni di euro fisso più bonus. Dopo aver ottenuto già il sì ... calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web