L'Inter ha concluso l'acquisto di Anan Khalaili dal Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. L'accordo tra le due società è stato definito, e il giocatore effettuerà le visite mediche sabato. Khalaili diventa così un nuovo calciatore nerazzurro dopo aver firmato il contratto. L'operazione si è conclusa senza ulteriori dettagli sui termini.

Era il prescelto, sarà nerazzurro. L'accordo tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili è ormai definitivamente raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Al giocatore un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni netti a stagione. Proficuo, anzi decisivo, è stato l'incontro avvenuto nella giornata di oggi e la chiarissima volontà del giocatore che ha dato priorità assoluta ai nerazzurri. Così l'esterno israeliano andrà ad occupare la fascia destra lasciata vacante dall'addio di Dumfries ormai di proprietà del Real Madrid. Per domani, invece, sono previste le visite mediche di Khalaili. L'intenzione del club era quella di concludere l'affare prima di lunedì prossimo, giorno in cui prenderà ufficialmente il via la stagione interista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Khalaili-Inter, è fatta! Al Saint-Gilloise 25 milioni più bonus, sabato le visite mediche

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