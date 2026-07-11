L’Inter ha sospeso temporaneamente l’affare Khalaili dopo aver richiesto ulteriori accertamenti medici al Coni. Sono previsti nuovi esami tra lunedì e martedì, che determineranno se il giocatore potrà essere tesserato. Fino a quel momento, l’operazione resta in stand-by. La società ha già dovuto fare i conti con il mancato accordo per l’affare Palestra, e questa nuova interruzione si aggiunge alle difficoltà del mercato.

Si attendono nuovi esami specifici tra lunedì e martedì. Fino a quel momento non sarà possibile tesserare il giocatore Dopo la delusione per l’affare Palestra saltato all’ultimo, arriva un altro intoppo nel mercato dell’Inter. Marotta sperava di presentarlo immediatamente, ma ancora niente annuncio per il promesso nerazzurro Anan Khalaili.L’esterno israeliano ieri ha sostenuto le visite mediche a Milano, per confermare il suo trasferimento ufficiale in Serie A, mal’Istituto di Medicina dello Sport delConi ha richiesto un approfondimento, quindi ci saranno nuovi esami specifici che saranno effettuati lunedì e martedì. Finchè non si scoprira... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Inter stop temporaneo per l’affare Khalaili: chiesti dal Coni ulteriori accertamenti sulle visite mediche

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