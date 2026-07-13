Inter salta anche Khalaili Marotta | Non ha superato le visite di idoneità dobbiamo attenerci

Da ilnapolista.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'affare di Khalaili con l'Inter è stato annullato. Durante una conferenza stampa, il dirigente ha spiegato che il giocatore non ha superato le visite mediche e che la decisione è stata presa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L'operazione non è andata a buon fine e l'Inter dovrà rispettare questa decisione.

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Beppe Marotta, in conferenza stampa, ha comunicato che l’affare Khalaili è saltato. Le parole di Marotta. “ Khalaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del Coni. E’ una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci”   L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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