L'affare di Khalaili con l'Inter è stato annullato. Durante una conferenza stampa, il dirigente ha spiegato che il giocatore non ha superato le visite mediche e che la decisione è stata presa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L'operazione non è andata a buon fine e l'Inter dovrà rispettare questa decisione.

Beppe Marotta, in conferenza stampa, ha comunicato che l’affare Khalaili è saltato. Le parole di Marotta. “ Khalaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del Coni. E’ una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci” L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Inter, salta anche Khalaili. Marotta: “Non ha superato le visite di idoneità, dobbiamo attenerci”

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Inter, salta anche Khalaili. Marotta: Non ha superato le visite di idoneità, dobbiamo attenerciGli articoli firmati Napolista sono a cura della redazione e rappresentano la linea editoriale collettiva della testata, quotidiano online di opinione sportiva fondato nel 2010 da Massimiliano Gallo ... ilnapolista.it

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