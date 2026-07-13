Il ritiro dell’Inter è iniziato oggi, con il presidente Beppe Marotta che ha commentato l’affare saltato per Khalaili. Il giocatore non ha ottenuto l’idoneità sportiva dal CONI. Marotta ha espresso grande rammarico, sottolineando come in Italia la legge sulla salute sia molto severa. Khalaili ha condiviso un messaggio sui social, senza ulteriori dettagli pubblici.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Iniziato oggi il ritiro dell’Inter in vista della nuova stagione. In conferenza stampa ha parlato il presidente Beppe Marotta, che non ha potuto fare a meno di rispondere alle domande riguardo l’affare saltato per Khalaili che non ha ricevuto l’idoneità sportiva dal CONI. Il lateral destro, proprio in questi minuti, ha condiviso un messaggio sui propri social. KHALAILI SUI SOCIAL – « Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è un bene per voi. E può darsi che amiate qualcosa mentre invece è un male per voi ». ULTIMISSIME KHALAILI – « Come sapete avevamo negoziato l’acquisizione di Khalaili con l’Union Saint-Gilloise, non ha superato le visite di idoneità. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Khalaili condivide un messaggio sui social. Marotta: «Grande rammarico per noi, legge sulla salute in Italia molto severa»

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