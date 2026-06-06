Marotta | Se vincessimo la Champions potrei andare in pensione Marotta League? Sui social pieno di leoni da tastiera…

Marotta ha dichiarato che, vincendo la Champions League, potrebbe decidere di andare in pensione. Ha anche commentato le reazioni sui social, definendo gli utenti come “leoni da tastiera”. La sua frase suggerisce che la vittoria in questa competizione sarebbe un traguardo così significativo da poter segnare la fine della sua carriera.

Marotta svela: «Se vincessimo la Champions potrei anche andare in pensione. Marotta League? Sui social pieno di leoni da tastiera.». Beppe Marotta ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, affrontando temi centrali del presente e del futuro nerazzurro. Queste le parole del Presidente dell’Inter: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano VOLEVA FARE IL GIORNALISTA? «No, io volevo fare il dirigente di calcio. Mi piaceva semmai fare il telecronista, anzi il radiocronista. Adoravo ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ e ancora adesso faccio le imitazioni di Sandro Ciotti, che si inserisce con i suoi ‘Scusa Ameri’. Ecco avrei fatto con piacere il radiocronista». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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