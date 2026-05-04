Ultimissime Inter LIVE | Marotta al TG1 Thuram si sfoga sui social con Calhanoglu le emozionanti parole di Zanetti e Marotta per lo Scudetto nerazzurro

Nelle ultime ore sono state diffuse varie notizie riguardanti i membri della squadra nerazzurra. Il dirigente è stato intervistato al TG1, mentre il giocatore Thuram ha espresso un messaggio sui social in risposta a Calhanoglu. Sono inoltre circolate dichiarazioni emozionanti di Zanetti e Marotta relative alla conquista dello Scudetto da parte dell’Inter. Queste notizie sono state riportate in tempo reale nel corso delle ultime aggiornamenti sul sito dedicato.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 4 MAGGIO. Marotta al TG1: «Uno Scudetto che è arrivato anche grazie a Chivu. L’Inter cerca sempre di ottenere il massimo». Marotta al TG1: «Uno Scudetto che è arrivato anche grazie a Chivu». Segui le ultimissime Thuram e lo sfogo social: «Dicevano che l’Inter era vecchia e che non vincevamo i big-match.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Marotta al TG1, Thuram si sfoga sui social con Calhanoglu, le emozionanti parole di Zanetti e Marotta per lo Scudetto nerazzurro Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Thuram si sfoga sui social con Calhanoglu, le emozionanti parole di Zanetti e Marotta per lo Scudetto nerazzurrodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: le emozionanti parole di Zanetti e Marotta per lo Scudetto nerazzurrodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'amicizia Schenone-Rocchi, dal campo alla dirigenza Inter. E il grazie di Marotta torna virale; Chi è Giorgio Schenone, l'addetto dell'Inter ai rapporti con gli arbitri: dal legame con Rocchi al ringraziamento di Marotta; Le testimonianze degli arbitri su Rocchi confermano le designazioni pilotate per due partite dell'Inter; Inter, Marotta: No comment sull'inchiesta arbitri, abbiamo agito con correttezza. Marotta ritorna sulla simulazione di Bastoni in Inter Juve: «Ha commesso una ingenuità, ma è stato il primo ad accorgersene»Marotta in una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch'io Sport ha parlato di Bastoni e della sua simulazione in Inter Juve difendendo il difensore ... juventusnews24.com Inter, Marotta: Scudetto merito di Chivu. Noi coraggiosi, lui un vincenteMettiamo da parte i complimenti personali, l’Inter è una società gloriosa abituata a vincere. Beppe Marotta, presidente. tuttomercatoweb.com Si avvicina la sfida tra Inter e Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Cristian Chivu prepara 4 cambi rispetto all’ultima sfida di Torino, fa sapere Sky Sport dopo le ultimissime prove. Conferma per Sommer in porta, in difesa è pronta la prima novità: - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Parma x.com