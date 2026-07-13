Kate Middleton sceglie il verde salvia a Wimbledon | scopri il suo look e come abbinare questa tonalità secondo le passerelle 2026
Kate Middleton ha indossato un abito verde salvia al Royal Box di Wimbledon, per la finale maschile vinta da Jannik Sinner. Dopo il look rosso del giorno precedente, ha scelto questa tonalità elegante. La principessa ha completato l’outfit con accessori neutri. Il verde salvia si conferma tra le tonalità di tendenza secondo le passerelle 2026.
Dopo il rosso acceso indossato il giorno precedente, Kate Middleton torna al Royal Box per assistere alla finale maschile di Wimbledon, vinta da Jannik Sinner, scegliendo una delle tonalità più raffinate della stagione: il verde salvia. La Principessa del Galles interpreta il colore simbolo dell’eleganza discreta attraverso un abito su misura firmato Emilia Wickstead, una scelta cromatica perfettamente in sintonia con la palette dell’All England Club. Il modello, una versione personalizzata dell’abito Tidus della maison, si distingue per una costruzione sartoriale essenziale ma ricercata. La silhouette presenta una scollatura ampia e arrotondata, un pannello asimmetrico che attraversa il busto creando un effetto drappeggiato e un dettaglio morbido che ricorda una piccola mantella su una spalla. 🔗 Leggi su Amica.it
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