Kate Middleton sceglie il verde salvia a Wimbledon | scopri il suo look e come abbinare questa tonalità secondo le passerelle 2026

Notizia in breve

Kate Middleton ha indossato un abito verde salvia al Royal Box di Wimbledon, per la finale maschile vinta da Jannik Sinner. Dopo il look rosso del giorno precedente, ha scelto questa tonalità elegante. La principessa ha completato l’outfit con accessori neutri. Il verde salvia si conferma tra le tonalità di tendenza secondo le passerelle 2026.