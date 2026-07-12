Durante la finale del singolare maschile a Wimbledon 2026, la Principessa del Galles è apparsa in un abito verde, attirando l’attenzione dei presenti. La sua presenza è legata al ruolo di madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. A un certo punto, un tennista ha fatto una proposta che ha lasciato senza parole la protagonista. La scelta di stile e il gesto hanno suscitato commenti tra gli spettatori.

Kate Middleton ancora una volta protagonista a Wimbledon. Alla finale del singolare maschile, la Principessa del Galles ha attirato l’attenzione non solo per il suo ruolo istituzionale di madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ma anche per una scelta di stile che ha saputo coniugare eleganza e simbolismo. Con lei il Principe William e i figli maggiori, George e Charlotte, mentre il piccolo Louis è rimasto a casa. La giornata ha riservato anche un momento curioso. Prima di prendere posto nel prestigioso Royal Box, Catherine ha ricevuto una inaspettata offerta per la sua famiglia. Il vestito verde di Kate Middleton, omaggio ai colori di Wimbledon. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton in verde a Wimbledon 2026. La proposta del tennista la lascia senza parole

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Kate Middletons Wimbledon 2026 Comeback: The Royal Return Everyone Is Waiting For

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