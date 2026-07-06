Pippa Middleton ha partecipato a Wimbledon indossando un abito a fiori estivo, con maniche a sbuffo e linea morbida. Seduta al Royal Box, ha scelto un vestito semplice e fresco proveniente da un marchio di Los Angeles che propone moda sostenibile. Nel frattempo, la madre di Pippa ha preso ispirazione da un'altra sorella, indossando un outfit che richiama lo stile di Kate.

Pippa Middleton ha un debole per gli abiti romantici a fiori con maniche a sbuffo, aderenti in vita ma morbidi nella lunghezza. Per il pomeriggio trascorso seduta al Royal Box ha selezionato un vestito fresco e senza troppi fronzoli dal catalogo del brand losangelino che mira a rendere la moda sostenibile accessibile a tutti. Il modello in questione si chiama Naira, costa 318 euro ed è realizzato in parte con una viscosa ottenuta da scarti tessili riciclati. Il capo Reformation, brand molto amato dalle royals, è piuttosto versatile e si presta bene a ogni occasione, tutto dipende dagli accessori che si scelgono a corredo. Pippa Middleton per il Centre Court di Wimbledon ha optato per una strada di mezzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Per il suo ritorno a Wimbledon Pippa Middleton sceglie un abito a fiori perfetto per l'estate (e mamma Carole prende ispirazione da Kate)

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