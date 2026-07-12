Durante l’evento di Wimbledon 2026, Kate Middleton ha premiato la tennista Linda Noskova, mentre si è allontanata da William per incontrare due star del tennis, Martina Navratilova e Maria Sharapova. La presenza della duchessa ha coinvolto anche queste figure di spicco del tennis, oltre a condividere il palco con leggende del settore. La giornata ha visto la partecipazione di Middleton nel ruolo di premiatrice, con momenti di interazione con atleti di alto livello.

Kate Middleton torna protagonista sul Centre Court di Wimbledon accanto a Linda Noskova e alle leggende Martina Navratilova e Maria Sharapova, in una giornata che mostra qualcosa di più rispetto al suo ruolo pubblico e al suo rapporto con il tennis. E mentre il Principe William resta sullo sfondo, la Principessa di Galles sceglie di “abbandonare” il marito per due star della racchetta, riaffermando la sua autonomia e il suo legame diretto con lo sport e con le nuove campionesse. Kate Middleton tra le leggende del tennis. La futura Regina d’Inghilterra è stata immortalata nel Royal Box seduta proprio accanto a Navratilova e Sharapova, due icone che hanno scritto la storia di Wimbledon e del tennis femminile. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton premia Noskova a Wimbledon 2026 e abbandona William per due star del tennis

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