Cosa si sono detti Sinner il principe William e Kate Middleton? Le parole dopo la vittoria a Wimbledon

Dopo la finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha ricevuto la coppa dorata dal principe William e da Kate Middleton. L'atleta italiano ha stretto le mani ai membri della famiglia reale, che gli hanno consegnato il trofeo sul centrale. La premiazione si è svolta davanti al pubblico presente, con i tre che si sono scambiati poche parole. Sinner ha mostrato il trofeo e si è congratulato con gli avversari.

Jannik Sinner ha ricevuto la prestigiosa coppa dorata di Wimbledon direttamente dalle mani di Sua Altezza Reale Principessa Kate Middleton, proprio come dodici mesi fa: una sola differenza sui sacri prati inglesi, lo scorso anno la moglie del Principe William era vestito di blu, mentre oggi ha optato per un verde che ben si intonava con il contesto. Il numero 1 del mondo ha alzato al cielo il trofeo e poi è entrato nel club, si è diretto verso la terrazza e, come da protocollo, ha incontrato la famiglia reale. Il fuoriclasse altoatesino ha scambiato qualche battuta con William, Kate e i loro figli George e Charlotte (era assente il piccolo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il discorso di Sinner nella premiazione dopo la finale contro Alcaraz | Monte-Carlo

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