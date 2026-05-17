Il vicepresidente della squadra si è recato in città per discutere di diversi aspetti relativi alla rosa e alla gestione futura del club. Prima del derby, ha parlato ai giocatori, e al termine della partita si è mostrato soddisfatto per la vittoria. Sul tavolo ci sono questioni legate ai rinnovi contrattuali e alla scelta del nuovo direttore sportivo. Sono in corso anche colloqui con alcuni calciatori chiave, tra cui Dybala e Pellegrini, per definire il loro futuro in squadra.

"La presenza dei Friedkin qui è fondamentale. Perché quando c’è la proprietà diventa tutto più semplice". Ma non solo, perché se è vero quello che dice Gian Piero Gasperini sull’importanza della presenza di Ryan Friedkin in questi suoi giorni romani, è anche vero che la presidenza giallorossa nell’ultima settimana ha lavorato su tanti aspetti, presenti e futuri. Mettendo un marchio decisivo anche sulla vittoria del derby. Già, perché prima del consueto discorso di Gasperini, nella pancia dell’Olimpico a parlare alla squadra prima della sfida alla Lazio è stato proprio Ryan, il vicepresidente giallorosso. Un discorso diretto, senza fronzoli, che ha avuto molti aspetti motivazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Friedkin jr, il discorso alla squadra prima del derby e la gioia finale. Ora si decide su ds e rinnovi

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