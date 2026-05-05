Juventus retroscena Spalletti | ha fatto questo discorso alla squadra dopo il deludente pareggio col Verona! Cosa ha detto

Dopo il pareggio contro il Verona all’Allianz Stadium, l’allenatore ha parlato con la squadra, sottolineando alcuni aspetti da migliorare. Il discorso si è concentrato sull’importanza di mantenere la concentrazione e di affrontare con determinazione le prossime sfide. La squadra ha ascoltato attentamente le parole dell’allenatore, che ha cercato di motivarli in un momento di difficoltà.

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