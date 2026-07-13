Alla Continassa, la Juventus ha avviato un ritiro parallelo con un focus sulla riduzione del personale. Sono in vendita tutti gli acquisti effettuati da Comolli, con un intero gruppo di esuberi pronti a lasciare il club. La situazione riguarda un’ampia squadra di giocatori considerati non più utili alla rosa. La decisione si inserisce in un processo di ristrutturazione e riorganizzazione interna. La società sta lavorando per definire le cessioni e i dettagli relativi ai contratti in scadenza.

. L’undici in vendita. Alla Continassa ha preso ufficialmente il via un ritiro parallelo dai contorni decisamente complessi. La Juventus si ritrova oggi a dover gestire un’intera formazione di calciatori considerati non funzionali al progetto tecnico di Luciano Spalletti, elementi che farebbero la fortuna di molti club di media fascia ma che risultano al momento bloccati da ingaggi pesantissimi e fuori quota. Ne scrive Tuttosport. Questa situazione ostacola il lavoro della dirigenza e costringe il mister a fare di necessità virtù, impiegando giocatori teoricamente sul mercato. È il caso di Michele Di Gregorio, che difenderà i pali nelle prime amichevoli stagionali in attesa che si concretizzi la caccia a un nuovo titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus, c’è un’intera squadra di esuberi alla Continassa: via tutti gli acquisti di Comolli

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