Gli acquisti effettuati lo scorso anno sono già in vendita. Openda, David, Zhegrova e Joao Mario, per motivi diversi, hanno deluso e si stanno cercando loro una nuova sistemazione.

Erase and rewind. Cancella e riavvolgi. Se per la Juve non sarà un anno zero dal punto di vista tecnico e dirigenziale, come accaduto nelle passate stagioni, di certo lo sarà quasi sotto il profilo del mercato. Dieci mesi dopo, i quattro acquisti dell'estate 2025 sono tutti già in vendita. Un fallimento da cancellare e riscattare in fretta per l'ad Damien Comolli, per confermare la fiducia accordatagli da John Elkann e per provare a costruire quella squadra da scudetto che è nelle intenzioni di proprietà e allenatore. Con un precedente benaugurante: anche Marotta e Paratici, artefici del ciclo dei nove scudetti consecutivi, ripartirono dopo un mercato deludente e un settimo posto in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Comolli cancella... Comolli: tutti gli acquisti dell'anno scorso sono già in vendita

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Attenzione, messaggio urgente: Comolli conferma che i fulmini dell'UEFA stanno per abbattersi sulla Juventus. Come scrivo da mesi, multa e manette sul mercato (compri solo se prima vendi) Non sarà una bella notizia per il popolo juventino che i media servil x.com

Juve, Comolli cancella... Comolli: tutti gli acquisti dell'anno scorso sono già in venditaOpenda, David, Zhegrova e Joao Mario, per motivi diversi, hanno fortemente deluso e si sta già cercando loro una sistemazione. L'ad francese non può sbagliare per confermare la fiducia accordatagli da ... msn.com

Tuttosport: alla Juve è Comolli il vero problema. E Conte può aspettareTuttosport: alla Continassa annullata una riunione tra Comolli e gli scout. Elkann decide la settimana prossima. Conte alla Juve si allontana. ilnapolista.it