La Juventus ha deciso di confermare Comolli nel suo ruolo, nonostante le difficoltà incontrate durante l’ultima stagione. La volontà di Elkann è di mantenere la posizione dell’attuale staff, e questa scelta sembra essere condivisa all’interno della società. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi e non sono previste modifiche imminenti. La Continassa, sede della squadra, continua a essere il centro delle attività legate alla gestione tecnica e amministrativa.

di Francesco Spagnolo Comolli sembra essere destinato a restare alla Juventus nonostante una stagione complicata. Elkann non pensa ad una rivoluzione. La giornata odierna si apre con un importante discorso rivolto a tutti i dipendenti della Juventus. Questo incontro collettivo serve a chiudere ufficialmente l’annata sportiva, ma fotografa perfettamente il momento che si sta vivendo alla Continassa. Il destino del club rimane saldamente nelle mani di John Elkann, mentre l’amministratore delegato Damien Comolli prosegue per la sua strada con estrema sicurezza. Lo dimostrano le sue recenti dichiarazioni, in cui si è assunto la piena responsabilità dei fallimenti stagionali, indicando però una via chiara per il futuro insieme a Luciano Spalletti e alla proprietà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, deciso il futuro di Comolli: la volontà di Elkann è molto chiara. Cosa sta succedendo alla Continassa

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