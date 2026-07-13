Juve si ricomincia | oggi il raduno alla Continassa Douglas c’è e si gioca la riconferma
Oggi la squadra si è riunita alla Continassa per il primo allenamento stagionale. Tra i presenti, il portiere Michele Di Gregorio, arrivato prima di tutti, e Andrea Cambiaso. La sessione segna l'inizio della preparazione e la volontà di confermare i risultati ottenuti nelle stagioni precedenti. La squadra si è ritrovata dopo le vacanze estive, con il focus sulla preparazione atletica e il primo lavoro di squadra.
Michele Di Gregorio ha battuto tutti sul tempo: il portiere ieri sera è stato il primo a raggiungere il J Hotel, seguito a ruota da Andrea Cambiaso. Vacanze finite. In mattinata scatta il raduno alla Continassa. Cinquanta giorni dopo il 2-2 nel derby col Torino e la condanna all’Europa League, la Juventus gira pagina. In mattinata le visite al J Medical e i primi test fisici sul campo, nel pomeriggio il primo vero allenamento. Luciano Spalletti parte con 22 giocatori, al netto dei giovani aggregati, e senza i sei nazionali protagonisti al Mondiale: Yildiz, Koopmeiners, David, Bremer, Conceiçao e McKennie. Doppie sedute fino a giovedì,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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