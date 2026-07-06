Nel ritiro estivo si rivedono Douglas Luiz e Rugani, mentre l’allenatore deve decidere su diversi giocatori, tra cui quelli rientrati dai prestiti e i giovani talenti.

di Luca Fiore Manca sempre meno per l’inizio del ritiro estivo e Spalletti, tra ritorni dai prestiti e giovani talenti, è chiamato a fare delle valutazioni. Manca ormai solo una settimana al fischio d’inizio della nuova stagione bianconera. Il prossimo 13 luglio, la Continassa riaprirà ufficialmente i cancelli per il raduno della prima squadra, segnando il via ufficiale alla preparazione atletica guidata da Luciano Spalletti. Secondo Tuttosport, l’allenatore si ritroverà a gestire un gruppo variegato, caratterizzato da un mix tra giocatori che rientrano dai prestiti, giovani talenti emergenti della Next Gen e della Primavera e alcuni volti noti del passato recente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conto alla rovescia per il raduno, si rivedono Douglas Luiz e Rugani: Spalletti è chiamato a fare delle valutazioni

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