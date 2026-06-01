Douglas Luiz ritorna alla Juve l’Aston Villa non lo riscatta Quale sarà il suo futuro? Alla Continassa è stata presa una decisione

Da juventusnews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Douglas Luiz torna alla Juventus dopo che l’Aston Villa non ha esercitato il riscatto. Il centrocampista sarà presente al ritiro estivo con i bianconeri. La squadra ha deciso di includerlo nel programma di preparazione pre-stagionale. La situazione contrattuale del giocatore rimane in attesa di sviluppi futuri. Non sono stati annunciati altri dettagli sul suo eventuale futuro al club.

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di Francesco Spagnolo Douglas Luiz ritorna alla Juve e partirà per il ritiro estivo con i bianconeri. Poi si deciderà se confermarlo o cederlo ancora una volta. Il destino sportivo di Douglas Luiz si tinge nuovamente di bianconero, segnando un ritorno a Torino che sa tanto di bivio decisivo per la sua carriera. Il centrocampista brasiliano rientra alla base dopo che l’avventura all’Aston Villa non si è conclusa con il riscatto definitivo. La storia tra la Juventus e Douglas Luiz era iniziata nell’estate del 2024, quando il club sborsò ben 50 milioni di euro per strapparlo ai Villans.. Tuttavia, l’impatto con la Serie A è stato tutt’altro che memorabi le. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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DOUGLAS LUIZ TORNA all ASTON VILLA!

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