Douglas Luiz torna alla Juventus dopo che l’Aston Villa non ha esercitato il riscatto. Il centrocampista sarà presente al ritiro estivo con i bianconeri. La squadra ha deciso di includerlo nel programma di preparazione pre-stagionale. La situazione contrattuale del giocatore rimane in attesa di sviluppi futuri. Non sono stati annunciati altri dettagli sul suo eventuale futuro al club.

di Francesco Spagnolo Douglas Luiz ritorna alla Juve e partirà per il ritiro estivo con i bianconeri. Poi si deciderà se confermarlo o cederlo ancora una volta. Il destino sportivo di Douglas Luiz si tinge nuovamente di bianconero, segnando un ritorno a Torino che sa tanto di bivio decisivo per la sua carriera. Il centrocampista brasiliano rientra alla base dopo che l’avventura all’Aston Villa non si è conclusa con il riscatto definitivo. La storia tra la Juventus e Douglas Luiz era iniziata nell’estate del 2024, quando il club sborsò ben 50 milioni di euro per strapparlo ai Villans.. Tuttavia, l’impatto con la Serie A è stato tutt’altro che memorabi le. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz ritorna alla Juve, l’Aston Villa non lo riscatta. Quale sarà il suo futuro? Alla Continassa è stata presa una decisione

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DOUGLAS LUIZ TORNA all ASTON VILLA!

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