Maurizio Sarri risolve il contratto con la Lazio | ora il tecnico può firmare con l’Atalanta

La Lazio ha annunciato la rescissione anticipata del contratto con Maurizio Sarri, che era legato al club fino al 2028. La decisione permette all’allenatore di firmare con l’Atalanta, con cui si ipotizza un suo possibile approdo. La separazione tra Sarri e la Lazio è stata ufficializzata nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. Ora il tecnico è libero di accordarsi con un’altra squadra.

Un altro passo in avanti verso l’unione tra l’Atalanta e Maurizio Sarri. Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, la Lazio ha comunicato la risoluzione anticipata del contratto da cui era legato il tecnico, che nell’estate 2025 aveva sottoscritto un accordo triennale fino al 2028. “La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale” ha scritto il club biancoceleste in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Will Maurizio Sarri be able to guide Lazio to victory over his former side Napoli

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