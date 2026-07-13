Alla Continassa si sono svolti i primi test fisici, poi la squadra ha incontrato i nuovi dirigenti, Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Successivamente, i giocatori sono scesi in campo. Metà della rosa potrebbe essere bocciata, secondo fonti interne.

Primo giorno di lavoro alla Continassa per la Juventus. Dopo i test fisici sostenuti al mattino al Jmedical, la rosa prima di scendere in campo ha incontrato i nuovi dirigenti, l’ad e dg Giovanni Carnevali e il neo responsabile dell’area Sport Frederic Massara. Si è poi aggiunto il direttore sportivo Marco Ottolini, che ha seguito l’allenamento a bordocampo. Luciano Spalletti ha lavorato con 29 giocatori, di cui circa la metà in uscita, in attesa del rientro di quelli impegnati in estate al Mondiale negli Stati Uniti. In questa settimana la squadra lavorerà nel proprio centro sportivo, poi partirà verso Basilea dove giocherà la prima amichevole estiva il 18 luglio contro la squadra allenata da un ex juventino: Stephan Lichtsteiner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juve, primo giorno di scuola: in cattedra Carnevali e Massara. E metà classe è a rischio bocciatura

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