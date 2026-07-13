Juve-Milan sfida per un centrocampista del Bayern Monaco | 15 milioni

Juventus e Milan sono interessate a un centrocampista del Bayern Monaco, con una proposta di circa 15 milioni di euro. Entrambi i club stanno valutando l'acquisto e potrebbero confrontarsi nella trattativa. La volontà di rinforzare il reparto mediano ha portato le due squadre a focalizzarsi su questo giocatore, senza ulteriori dettagli sulle modalità di trattativa o sui tempi. La decisione definitiva dipenderà dagli sviluppi delle negoziazioni.

Il club bianconero e quello rossonero sono pronti a sfidarsi per un nuovo nome, ecco le ultimissime. Juventus e Milan sono entrambe a caccia di un rinforzo a centrocampo e presto potrebbe duellare per lo stesso obiettivo di mercato. Il calciatore in questione è João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves, noto semplicemente come João Palhinha, classe ’95 del Bayern Monaco e della nazionale portoghese. Palhinha con la maglia del Portogallo (Calciomercato.it) – foto da Ansa Palhinha gioca pochissimo al Bayern Monaco e, dunque, avrebbe ormai deciso di cambiare aria per tornare protagonista: secondo quanto riferito in queste ore da ‘A Bola’, Juve e Milan sarebbero pronte a farsi ufficialmente avanti per sondare la disponibilità del club bavarese a cedere il calciatore originario di Lisbona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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La #Juve valuta l’assalto a #Zaniolo, pronta a muoversi con decisione per rinforzare la trequarti. Servono #15milioni per superare la concorrenza del #Milan, che resta vigile e interessato al giocatore. Una sfida di mercato che promette scintille. #calcio x.com

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