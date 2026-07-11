Palhinha alla Juventus | pro e contro della possibile operazione per il centrocampista del Bayern Monaco

Notizia in breve

La Juventus sta considerando l’acquisto del centrocampista João Palhinha, attualmente al Bayern Monaco. La società sta valutando i vantaggi di portarlo in squadra rispetto alla concorrenza del Milan, che si è mostrata interessata. La trattativa si concentra sulle condizioni offerte dal club tedesco e sulla possibilità di inserire il giocatore nella rosa. La decisione finale non è ancora stata presa, mentre le trattative sono in corso.