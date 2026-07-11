Palhinha alla Juventus | pro e contro della possibile operazione per il centrocampista del Bayern Monaco
La Juventus sta considerando l’acquisto del centrocampista João Palhinha, attualmente al Bayern Monaco. La società sta valutando i vantaggi di portarlo in squadra rispetto alla concorrenza del Milan, che si è mostrata interessata. La trattativa si concentra sulle condizioni offerte dal club tedesco e sulla possibilità di inserire il giocatore nella rosa. La decisione finale non è ancora stata presa, mentre le trattative sono in corso.
di Luca Fioretti La Juventus valuta l’acquisto del centrocampista João Palhinha tra la concorrenza del Milan e le favorevoli condizioni del Bayern Monaco. Il casting per la mediana della Juventus prosegue senza sosta con l’obiettivo di regalare a Luciano Spalletti un centrocampista di spessore e grande personalità. Secondo quanto rilanciato con forza dal quotidiano portoghese A Bola, l’ultima grande suggestione di mercato porta a João Palhinha. Il trentunenne è reduce dall’annata in prestito al Tottenham, dove si è distinto in positivo nonostante la difficile stagione degli inglesi. Il cartellino è del Bayern Monaco, ma i bianconeri studiano l’affare insieme al Milan, analizzando dettagliatamente i pro e i contro dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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