Calciomercato Juve | Allegri sfida i bianconeri? Vuole al Milan quel centrocampista del Sassuolo

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile interesse di un allenatore di alto livello nei confronti di un centrocampista del Sassuolo, attualmente sotto contratto con il club emiliano. Questa figura ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A, tra cui il Milan, secondo alcune fonti di mercato. La trattativa, comunque, non ha ancora portato a sviluppi concreti e rimane in fase di valutazione.

Calciomercato Juve: Allegri sfida i bianconeri? Vuole al Milan quel centrocampista che si è affermato al Sassuolo. Il nome di Ismaël Koné, accostato anche alla Juventus, sta scalando le gerarchie del mercato italiano, diventando un profilo pregiato per le big di Serie A. Durante una video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha analizzato la situazione del centrocampista del Sassuolo, evidenziando l’interesse concreto di Inter e Milan. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Koné, reduce da un’esperienza opaca in Francia prima dell’approdo in Emilia, sembra aver finalmente trovato la sua consacrazione tattica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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