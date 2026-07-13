Leeds, Newcastle, Sunderland e Bournemouth stanno facendo offerte per Tarik Muharemovic, che si sta spostando in Premier League. L'asta tra i club inglesi ha permesso di raccogliere i soldi necessari per sbloccare l'attaccante. Muharemovic, ex difensore del Sassuolo e della Bosnia, avrebbe potuto rafforzare la difesa, ma il suo trasferimento è ormai in fase avanzata. La trattativa si sta concretizzando con rilanci continui tra le squadre della massima divisione inglese.

Avrebbe potuto diventare un importante rinforzo in difesa dopo la stagione, ottima, al Sassuolo. Invece Tarik Muharemovic, positivo anche nel Mondiale della sua Bosnia, finirà per trasferirsi in Premier dove Leeds, Newcastle, Sunderland e Bounemouth si stanno sfidando a suon di rilanci. Siamo tra i 38 e i 40 milioni, metà dei quali finiranno nelle tasche della Juventus. Che, logicamente, ha scelto di non affondare il colpo con il Sassuolo nella speranza di poter reinvestire quei soldi per dare a Spalletti il benedetto centravanti che gli serve., E in fin dei conti la priorità resta quella perché, al netto delle cessioni che andranno fatte, la caccia a Kolo Muani non è ancora andata a segno e la distanza con il Psg resta significativa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, la Premier ti fa ricca: dall'asta per Muharemovic i soldi per sbloccare l'attaccante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Greatest Wayne Dyer Lessons on Faith, Purpose and Peace

Notizie e thread social correlati

Juve, che si fa con Muharemovic? Se va in Premier ecco Lucumi e TomoriLa Juventus valuta il futuro di Muharemovic, con una possibile cessione alla Premier League.

Leggi anche: Juve, ufficiale la separazione da Modesto. Mercato: la Premier su Muharemovic

Temi più discussi: Juve, quanti occhi su Lucumi: la Premier si muove e l'Inter disturba. Muharemovic si allontana; Juve, che si fa con Muharemovic? Se va in Premier ecco Lucumi e Tomori; Moretto: Nessun sondaggio della Juve per Suzuki; Il mazzo Juve ingombrante: la Premier vuole Koopmeiners, il più cercato e Gatti tifa Napoli.

Le lacrime di coccodrillo su Palestra finito in Inghilterra e le accuse al Chelsea di violare le regole che invece da 12 mesi sta rispettando (a differenza della Juventus in attesa di sanzioni) I blues, che da un anno sono sotto Settlement Agreement, si sono limitati x.com

Spalletti sacrifica Bremer: scambio tra Juventus e BayernNon è certa la permanenza di Bremer con la maglia della Juventus: nuova ipotesi sul mercato per la ‘Vecchia Signora’ ... calciomercato.it

Lazio, Juve, Inter e Premier League: le ultimissimePolymarket vietato in Italia. Modesto saluta. Khalaili è a Milano. Il Manchester United svela il progetto del nuovo stadio ... corrieredellosport.it