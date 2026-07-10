Juve ufficiale la separazione da Modesto Mercato | la Premier su Muharemovic

La Juventus ha annunciato ufficialmente la separazione da Francois Modesto. Il club ha comunicato che l’allenatore ha lasciato il suo ruolo, senza specificare i motivi. Contestualmente, è stato confermato l’ingresso di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer. Sul mercato, si segnala l’interesse della Premier League per il difensore Muharemovic.

Torino, 10 luglio 2026 – La Juventus ha aperto ufficialmente un nuovo capitolo della propria organizzazione sportiva. Con il comunicato diffuso oggi dal club bianconero è stato annunciato l’addio da Francois Modesto, che segue il comunicato di qualche giorno fa sull’ingresso di Frederic Massara in qualità di Chief Football Officer. Una nomina che certifica la volontà di consolidare la nuova struttura dirigenziale guidata dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali. Contestualmente, dunque, si chiude l'esperienza di Francois Modesto, che lascia la Continassa dopo appena una stagione, in un'altra tappa del profondo processo di riorganizzazione avviato dalla Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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