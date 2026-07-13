Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe trasferirsi in Premier League, secondo fonti di mercato. La Juventus ha subito una battuta d’arresto nel tentativo di trattenere il tecnico, che sembra orientato a lasciare la squadra. Nei giorni scorsi si sono intensificati i contatti con un club inglese, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Pessime notizie per la compagine bianconera dal mercato: Luciano Spalletti di certo non sarà contento. Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza di un suo ritorno alla Juventus che vanta addirittura il 50% sulla futura rivendita, ma alla fine Tarik Muharemovic potrebbe clamorosamente non vestire la casacca bianconera e trasferirsi in Premier League. Tarik Muharemovic, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it A confermarlo è in queste ore l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui il Leeds si sarebbe inserito nella corsa al difensore bosniaco di proprietà del Sassuolo: una pessima notizia per Giovanni Carnevali che lavora per regalare a Spalletti un rinforzo importante in difesa e che, a questo punto, potrebbe decidere di virare su altri nomi (Kim, Lucumi, Stones, Solet). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, altra batosta per Spalletti: possibile il trasferimento in Premier

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus-Verona, le parole di Spalletti a Sky Sport | Serie A

Notizie e thread social correlati

Bernardo Silva Juve, affondo di Spalletti: colloquio diretto col giocatore e novità sul possibile trasferimentoNel calciomercato della Juventus, si sono intensificati i contatti per l'acquisto di Bernardo Silva.

Leggi anche: Gila, niente Juve nonostante la chiamata di Spalletti: ufficiale il suo trasferimento al Milan

Temi più discussi: Juventus, fantasma David nella disfatta del Canada: altra batosta Mondiale dopo il flop Koop, i risvolti sul mercato; David il mercato non decolla | la Juventus pensa a tenerlo un altro anno; Canada-Marocco, moviola: una corrida, risse, otto ammoniti e gol dubbio, male l’arbitro nel giorno del record.

Juventus, fantasma David nella disfatta del Canada: altra batosta Mondiale dopo il flop Koop, i risvolti sul mercatoJonathan David delude con il Canada nel Mondiale: male anche agli ottavi contro il Marocco e, ora, per la Juventus il mercato in uscita si complica non poco. sport.virgilio.it

La Juventus ha violato il Fair Play Finanziario, batosta dalla UEFA: dettagli e cosa rischiaIl club bianconero non ha rispettato la football earnings rule e dunque è soggetta ad un nuovo settlement agreement triennale per rientrare. areanapoli.it