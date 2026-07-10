Gila niente Juve nonostante la chiamata di Spalletti | ufficiale il suo trasferimento al Milan

Il Milan ha annunciato l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio. La società ha comunicato di aver speso una cifra non specificata per il trasferimento. Gila, che era stato contattato anche dalla Juventus, non si è unito ai bianconeri nonostante la chiamata di Spalletti. La firma con i rossoneri rappresenta un'operazione significativa per il reparto difensivo del club.

di Mauro Munno . Ecco quanto hanno speso i rossoneri. Il Milan mette a segno un colpo importante per il proprio reparto arretrato: è ufficiale il trasferimento di Mario Gila dalla Lazio. Il difensore centrale spagnolo ha già firmato il nuovo accordo quinquennale che lo legherà ai rossoneri per le prossime cinque stagioni, percependo un ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno. Gila ha scelto di indossare la maglia numero 34 e si candida a diventare un pilastro della retroguardia nello scacchiere del neo-tecnico Rúben Amorim. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I costi dell’operazione e il retroscena della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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