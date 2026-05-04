Bernardo Silva Juve affondo di Spalletti | colloquio diretto col giocatore e novità sul possibile trasferimento

Nel calciomercato della Juventus, si sono intensificati i contatti per l'acquisto di Bernardo Silva. Secondo fonti vicine alla società, il tecnico ha avuto un colloquio diretto con il giocatore, mentre si stanno delineando alcuni aggiornamenti sulla trattativa. La società sta valutando le prossime mosse per accelerare l’affare e portare il centrocampista a Torino. La situazione è in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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