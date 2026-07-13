Justin Baldoni rompe il silenzio dopo due anni con un video social | cosa è successo davvero con Blake Lively

Dopo due anni di silenzio, un attore ha pubblicato un video su Instagram in cui si trova accanto alla moglie. Nel video, appare visibilmente segnato da un periodo difficile e si rivolge al pubblico, rompendo il silenzio su quanto accaduto con un’attrice. La registrazione mostra un’immagine di stanchezza e di un momento di riflessione personale. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla natura del problema o sui fatti specifici legati alla relazione con l’attrice.

Dopo due anni di silenzio assordante, Justin Baldoni ha finalmente deciso di parlare. Lo ha fatto in un video pubblicato su Instagram mercoledì 8 luglio, seduto accanto alla moglie Emily Baldoni, con lo sguardo di chi ha attraversato una tempesta e ne porta ancora i segni. La controversia legale nata attorno al film “ It Ends With Us” si è conclusa con un accordo a maggio, ma le cicatrici di questa battaglia restano profonde, visibili nelle parole misurate dell’attore e regista. “Non abbiamo parlato pubblicamente per gran parte degli ultimi due anni e non perché non avessimo nulla da dire “, esordisce Baldoni nel video, scegliendo ogni parola con cura. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Justin Baldoni BREAKS Silence After Court SHOCK in Blake Lively Case

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