Justin Baldoni e la moglie Emily hanno commentato per la prima volta dopo due anni di disputa legale con Blake Lively. Baldoni ha definito la vicenda un’ingiustizia e un trauma per loro. La controversia riguardava il film “It Ends With Us”, e si è conclusa con un accordo tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sui motivi della disputa.

Justin Baldoni ha rotto il silenzio dopo aver raggiunto un accordo con Blake Lively nella controversia legale nata attorno al film “It Ends With Us”. Il legale di Baldoni, Bryan Freedman, aveva definito la risoluzione una “vittoria totale”, e un documento depositato in tribunale confermava che Lively aveva ritirato le sue residue richieste, senza ricevere alcuna parte dei 300 milioni di dollari di risarcimento danni inizialmente reclamati alla casa di produzione Wayfarer. Tuttavia, un giudice ha successivamente stabilito che Lively ha diritto al rimborso delle spese legali e dei costi connessi alla controquerela presentata da Baldoni, precisando al contempo che eventuali richieste di risarcimento triplo o punitivo dovranno essere avanzate attraverso un procedimento giudiziario separato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stata un’ingiustizia e un trauma per tutti noi”: Justin Baldoni e la moglie Emily rompono il silenzio a due anni dall’inizio della disputa legale con Blake Lively

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