Justin Baldoni rompe il silenzio dopo l’accordo che ha chiuso la causa con Blake Lively | Un trauma

Justin Baldoni e sua moglie Emily hanno commentato l’accordo extragiudiziale che ha concluso la causa legale con Blake Lively. Baldoni ha descritto l’esperienza come un “trauma”. I dettagli dell’accordo non sono stati resi pubblici. La causa tra le parti si è protratta per diverse settimane prima di trovare una soluzione consensuale. Nessun altro dettaglio legale o finanziario è stato comunicato finora.

Justin Baldoni e la moglie Emily rompono il silenzio a poche settimane dall’accordo extragiudiziale che ha chiuso la battaglia legale con Blake Lively. L’attore di It Ends with Us ha deciso di deporre le armi in tribunale, ma dimostra di non avere cambiato idea sulla natura del contrasto con la collega: "Un’ingiustizia mascherata da battaglia per i diritti delle donne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Justin Baldoni breaks silence on SHOCKING Blake Lively settlement

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Justin Baldoni Rompe il Silenzio sulla Saga Legale di Blake Lively reddit

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