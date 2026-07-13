Jonathan Asp Jensen è un nuovo giocatore del Deportivo è ufficiale! Fine della telenovela per il fantasista danese

Da calcionews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Jonathan Asp Jensen, che si è unito alla squadra. Il comunicato del club conferma la conclusione della trattativa con il fantasista danese, considerato una grande prospettiva per la trequarti. Jensen arriva dopo settimane di attese e speculazioni, rafforzando il reparto offensivo del team. Nessun dettaglio sulle condizioni contrattuali o sulla durata dell’accordo. La firma è stata ufficializzata attraverso i canali ufficiali del club.

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Jonathan Asp Jensen ufficiale al Deportivo! È finita la telenovela per il fantasista danese, ecco il comunicato del club. Il RC Deportivo mette a segno un acquisto di grandissima prospettiva internazionale per la propria trequarti. Il club galiziano ha ufficializzato l’ingaggio di Jonathan Asp Jensen, talentuoso centrocampista offensivo nato a Gauerslund, in Danimarca, il 14 gennaio 2006. Il giovane gioiello scandinavo si lega alla compagine spagnola con un importante contratto a lungo termine, valido fino a giugno 2031. Si tratta di un’operazione strategica che certifica la volontà dei Blanquiazules di investire sui migliori profili europei per strutturare una rosa competitiva e futuribile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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