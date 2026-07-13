Jonathan Asp Jensen è un nuovo giocatore del Deportivo è ufficiale! Fine della telenovela per il fantasista danese
Il club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Jonathan Asp Jensen, che si è unito alla squadra. Il comunicato del club conferma la conclusione della trattativa con il fantasista danese, considerato una grande prospettiva per la trequarti. Jensen arriva dopo settimane di attese e speculazioni, rafforzando il reparto offensivo del team. Nessun dettaglio sulle condizioni contrattuali o sulla durata dell’accordo. La firma è stata ufficializzata attraverso i canali ufficiali del club.
Jonathan Asp Jensen ufficiale al Deportivo! È finita la telenovela per il fantasista danese, ecco il comunicato del club. Il RC Deportivo mette a segno un acquisto di grandissima prospettiva internazionale per la propria trequarti. Il club galiziano ha ufficializzato l’ingaggio di Jonathan Asp Jensen, talentuoso centrocampista offensivo nato a Gauerslund, in Danimarca, il 14 gennaio 2006. Il giovane gioiello scandinavo si lega alla compagine spagnola con un importante contratto a lungo termine, valido fino a giugno 2031. Si tratta di un’operazione strategica che certifica la volontà dei Blanquiazules di investire sui migliori profili europei per strutturare una rosa competitiva e futuribile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Con astuzia e esperienza - Pedraza é un nuovo giocatore della Lazio.
Notizie e thread social correlati
Lazio, ecco chi è Jonathan Asp Jensen: il talento danese nel mirino biancocelesteIl club di Serie A ha mostrato interesse per il centrocampista danese del Bayern Monaco, Jonathan Asp Jensen.
Asp Jensen, accordo Bayern Monaco Deportivo: gli spagnoli spingono per ottenere il sì del giocatoreIl Deportivo La Coruña ha concluso un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Jonathan Asp Jensen.
Temi più discussi: Lazio, niente da fare per Jonathan Asp Jensen: va al Deportivo a Coruña; Calciomercato Lazio, sfuma Asp Jensen. Trattativa in salita per Sergi Dominguez; Calciomercato Lazio, offerta per Asp Jensen: il Bayern riflette, ore calde per il talento danese; Lazio, sfuma Asp Jensen e Provedel va all’Inter: ora Fabiani vola in Croazia.
Il Deportivo La Coruña ha trovato un accordo di massima per l'acquisto di Jonathan #Asp Jensen dal Bayern Monaco. Offerta accettata sia dal #Bayern che dal giocatore, dopo il rifiuto della proposta presentata dalla #Lazio. Nuovo acquisto per il #Dèp x.com
La #Lazio preme per Jonathan Asp #Jensen e offre un prestito oneroso da 500.000 euro con obbligo di riscatto a 5-6 milioni al #BayernMonaco. La risposta del club tedesco è attesa a giorni, mentre si dicono interessate al calciatore anche #Udinese e facebook
Sfuma Asp Jensen: il danese firma con il DeportivoL’RC Deportivo ingaggia Jonathan Asp Jensen (Gauerslund, Danimarca, 14 gennaio 2006), che diventa un nuovo giocatore biancoblu dopo aver firmato con il club fino a giugno 2031.Il giovane centrocampist ... laziopress.it
Lazio, sfuma Asp Jensen: il talento del Bayern firma con il Deportivo La CorunaJonathan Asp Jensen non vestirà la maglia della Lazio. Il centrocampista lascia il Bayern Monaco e firma fino al 2031 con il Deportivo La Coruña. Jonathan Asp Jensen non sarà un nuovo giocatore della ... tuttomercatoweb.com