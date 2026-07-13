Jonathan Asp Jensen è un nuovo giocatore del Deportivo è ufficiale! Fine della telenovela per il fantasista danese

Notizia in breve

Il club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Jonathan Asp Jensen, che si è unito alla squadra. Il comunicato del club conferma la conclusione della trattativa con il fantasista danese, considerato una grande prospettiva per la trequarti. Jensen arriva dopo settimane di attese e speculazioni, rafforzando il reparto offensivo del team. Nessun dettaglio sulle condizioni contrattuali o sulla durata dell’accordo. La firma è stata ufficializzata attraverso i canali ufficiali del club.