Lazio ecco chi è Jonathan Asp Jensen | il talento danese nel mirino biancoceleste

Da calcionews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club di Serie A ha mostrato interesse per il centrocampista danese del Bayern Monaco, Jonathan Asp Jensen. Il giocatore si distingue per tecnica e versatilità, con prospettive di crescita evidenti. Si tratta di un talento giovane, valutato positivamente dalla dirigenza del club italiano. Non sono stati confermati dettagli su eventuali trattative o offerte ufficiali. Jensen è attualmente sotto contratto con il Bayern Monaco.

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Il giovane gioiello del Bayern Monaco Jonathan Asp Jensen piace ai biancocelesti: tecnica, versatilità e prospettive importanti per il futuro. La Lazio guarda al futuro e continua a monitorare giovani profili di prospettiva per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste c’è quello di Jonathan Asp Jensen, fantasista danese classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club capitolino avrebbe avviato i contatti per valutare la fattibilità dell’operazione, facendo leva sugli ottimi rapporti costruiti negli ultimi anni con il club bavarese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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