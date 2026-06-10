Lazio ecco chi è Jonathan Asp Jensen | il talento danese nel mirino biancoceleste

Notizia in breve

Il club di Serie A ha mostrato interesse per il centrocampista danese del Bayern Monaco, Jonathan Asp Jensen. Il giocatore si distingue per tecnica e versatilità, con prospettive di crescita evidenti. Si tratta di un talento giovane, valutato positivamente dalla dirigenza del club italiano. Non sono stati confermati dettagli su eventuali trattative o offerte ufficiali. Jensen è attualmente sotto contratto con il Bayern Monaco.