Asp Jensen accordo Bayern Monaco Deportivo | gli spagnoli spingono per ottenere il sì del giocatore

Il Deportivo La Coruña ha concluso un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Jonathan Asp Jensen. Gli spagnoli stanno spingendo per ottenere il via libera del giocatore, considerato uno dei talenti emergenti nel calcio europeo. La trattativa tra le due squadre è stata accelerata, con l'obiettivo di finalizzare il trasferimento a breve. Jensen, centrocampista danese, è tra i più giovani promettenti del settore.

Asp Jensen, intesa Bayern Monaco Deportivo: gli spagnoli accelerano per strappare il sì del danese. Il Deportivo La Coruña ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Jonathan Asp Jensen, uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Il classe 2006 ha già espresso apertura verso la Liga e il club galiziano sta accelerando per definire anche l’intesa con il giocatore, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Nonostante ciò, la priorità del giovane danese resta la Lazio, che nei giorni scorsi ha avanzato una proposta formale ai bavaresi per un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Deportivo La Coruña Win Race for Jonathan Asp Jensen After Bayern Accept Bid

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Accordo totale tra Deportivo e Bayern per Asp #Jensen. Si attende la decisione definitiva del giocatore, che apre alla possibilità di giocare in Liga. Se la #Lazio non raggiungerà un accordo con il club tedesco a breve, il giocatore firmerà per il Deportivo. @ x.com

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