Un giorno in macchina le dissi che me ne sarei andato lei mi rispose solo ok Fedez? Non fui io a cacciarlo dal camerino Fabio D’Amato ex manager di Ferragni parla dopo anni

Dietro la fine dell’impero digitale di Chiara Ferragni non ci sono state solo le inchieste giudiziarie, ma anche il progressivo e silenzioso logoramento dei rapporti più stretti. A rompere il silenzio, per la prima volta dopo anni, è Fabio Maria D’Amato, lo storico manager dell'influencer. 🔗 Leggi su Today.it

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In less than two and a half minutes, she was gone: Fishermans dramatic rescue'

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