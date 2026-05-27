Il danese Michael Valgren ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia, da Cassano d’Adda ad Andalo. Vingegaard ha dichiarato di essere felice all’idea di vedere Piganzoli in maglia bianca a Roma. La tappa si è conclusa con il successo di Valgren, mentre il percorso ha coinvolto diverse salite e tratti pianeggianti. La corsa prosegue con l’attenzione rivolta alle classifiche generali e ai giovani.

Il danese Michael Valgren trionfa nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia, Cassano d’Adda-Andalo. Il suo connazionale Jonas Vongegaard vive una giornata di sostanziale tranquillità, controlla l’andamento della fuga e taglia il traguardo con oltre cinque minuti di ritardo. Si avvicina il trionfo finale. Sul successo di Valgren: “ Sono davvero felice per Michael Valgren è un ottimo ragazzo e merita di vincere. Ha avuto molta sfortuna nella sua carriera, quindi mi rende felice che abbia vinto la tappa qui. Aveva come obiettivo proprio vincere una tappa e realizzarlo è qualcosa che si merita “. Il commento alla giornata odierna: “ Ho attraversato bene la tappa, i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro e hanno iniziato a tirare quando è partita la fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Sarei felicissimo di vedere Piganzoli in maglia bianca a Roma”

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