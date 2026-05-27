Jonas Vingegaard | Sarei felicissimo di vedere Piganzoli in maglia bianca a Roma
Il danese Michael Valgren ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia, da Cassano d’Adda ad Andalo. Vingegaard ha dichiarato di essere felice all’idea di vedere Piganzoli in maglia bianca a Roma. La tappa si è conclusa con il successo di Valgren, mentre il percorso ha coinvolto diverse salite e tratti pianeggianti. La corsa prosegue con l’attenzione rivolta alle classifiche generali e ai giovani.
Il danese Michael Valgren trionfa nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia, Cassano d’Adda-Andalo. Il suo connazionale Jonas Vongegaard vive una giornata di sostanziale tranquillità, controlla l’andamento della fuga e taglia il traguardo con oltre cinque minuti di ritardo. Si avvicina il trionfo finale. Sul successo di Valgren: “ Sono davvero felice per Michael Valgren è un ottimo ragazzo e merita di vincere. Ha avuto molta sfortuna nella sua carriera, quindi mi rende felice che abbia vinto la tappa qui. Aveva come obiettivo proprio vincere una tappa e realizzarlo è qualcosa che si merita “. Il commento alla giornata odierna: “ Ho attraversato bene la tappa, i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro e hanno iniziato a tirare quando è partita la fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it
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