Durante il giorno di riposo del Tour de France, un’intervista ha rivelato che il ciclista danese ha pensato di lasciare la squadra e la carriera agonistica. Ha dichiarato di essere ora molto più felice di essere un ciclista e di aver ritrovato il piacere di correre. La sua riflessione si è concentrata su un passato di dubbi e insoddisfazioni, senza specificare motivazioni o dettagli sul percorso successivo.

Nel giorno di riposo del Tour de France l’emittente televisiva danese Tv2 manda in onda un’interessante intervista al ciclista del Paese nordico Jonas Vingegaard, alfiere della Visma Lease a Bike, nella quale rivela di aver pensato di lasciare la sua squadra ed anche la carriera agonistica. L’importanza del dialogo con la squadra: “ L’anno scorso ho detto alla squadra che se le cose fossero continuate così, non avrei più potuto continuare a farne parte. Ed è anche per questo che in squadra abbiamo cambiato alcune cose. Il team si è reso conto che non ero contento l’anno scorso: hanno accettato l’idea che dovevamo cambiare qualcosa e così abbiamo fatto”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Ora sono molto più felice di essere un ciclista”

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